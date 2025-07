Negociação de Gerson entra para o Top 5 de maiores vendas do Flamengo

Duas negociações de Gerson estão entre as maiores vendas da história do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Zenit, da Rússia, depositou, à vista, a multa rescisória de 25 milhões de euros (mais de R$ 160 milhões, na cotação atual) para ter Gerson neste início de temporada europeia. Assim, esse é o quarto maior valor arrecadado pelo Flamengo com a venda de um jogador em sua centenária história.

Curiosamente, a saída do meio-campista para o Olympique de Marseille, da França, em 2021, também está lista. No entanto, desta vez o Rubro-Negro não negociou a transferência do atleta. Afinal, o clube russo efetuou o pagamento da multa e conversou diretamente com o volante.

Isso porque, em abril, o Flamengo renovou o contrato de Gerson até 2030 e estipulou um novo valor para a multa. Ela foi reduzida de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros.

Nesse sentido, o Coringa encerra a segunda passagem pelo Flamengo. Entre 2023 e 2025, o jogador acumulou 144 jogos, com 12 gols e 24 assistências. Além disso, ele virou referência dentro de campo e um ‘paizão’ para os mais jovens da equipe rubro-negra.

Fora de campo, a maior venda da história do clube foi a de Vinícius Júnior para o Real Madrid em 2017, por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época do acordo). O atacante, porém, só se transferiu ao clube merengue no ano seguinte, quando completou 18 anos.

Carreira do Coringa

Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, comprado junto à Roma. Ele foi peça-chave no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus. Vendido ao Olympique de Marselha em julho de 2021, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023.

Pelo clube carioca, o jogador conquistou um título da Libertadores, dois do Brasileirão, um da Copa do Brasil, um da Recopa Sul-Americana, três da Supercopa do Brasil e quatro do Carioca.

Por fim, o atleta consolidou-se como uma das principais lideranças do Flamengo. Dentro de campo, o camisa 8 é um dos pilares do setor e é figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira.

Vendas mais caras da história do Flamengo 1 – Vinícius Júnior para o Real Madrid (Espanha): 45 milhões de euros (R$ 164 milhões)

2 – Lucas Paquetá para o Milan (Itália): 35 milhões de euros (R$ 151 milhões)

3 – Reinier para o Real Madrid (Espanha): 30 milhões de euros (R$ 136 milhões)

4 – Gerson para o Zenit (Rússia): 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

5 – Gerson para o Olympique de Marseille (França): 20,5 milhões de euros (R$ 126 milhões)