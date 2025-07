Thiago Silva exalta empenho do Fluminense: ‘A coragem tem que sair maior que nosso medo’

Thiago Silva em ação com a camisa do Fluminense diante da Inter de Milão - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Um dos grandes destaques do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Thiago Silva teve mais uma grande atuação no triunfo por 2 a 0 sobre a Inter de Milão. Assim, o Monstro destacou a entrega do elenco diante da equipe italiana e revelou o que procurou passar para os mais jovens antes do duelo pelas oitavas de final.

“Quando a gente tem o sonho de jogar futebol, a gente almeja chegar nesse nível, disputar esse tipo de jogo. O que eu procurei passar para os meninos antes do jogo foi que a gente não entrasse no vestiário com um sentimento de “poderia ter feito isso ou aquilo. As coisas não voltam. Então, faça por amor, prazer. Desfrute desse momento que é importante. A gente não tem nada a perder. Então, vamos viver, só se vive uma vez”. E que a gente não pudesse entrar no vestiário com esse sentimento de “por que eu não fiz isso?”. Poderíamos ter saído derrotados, mas com sentimento de ter entregado tudo”, disse.

“Acho que a nossa coragem tem que sair maior que o nosso medo. E hoje (30) nós fomos muito corajosos de enfrentar uma Inter da forma que a gente enfrentou”, completou à FluTV.

Próximo compromisso tricolor

Os comandados do técnico Renato Gaúcho se preparam para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelas quartas de final do torneio da Fifa. O duelo decisivo, nesse sentido, está marcado para a próxima sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília), em Orlando.

Para essa partida, o treinador não terá Renê à disposição. Afinal, o lateral-esquerdo recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto com a equipe saudita. Quem avançar, encara o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam no mesmo dia, porém às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Por fim, o Al-Hilal eliminou o Manchester City após uma vitória por 4 a 3 na prorrogação, o que evitou o reencontro do Tricolor com o time inglês depois de menos de dois anos da final do Mundial de 2023, em dezembro daquele ano.

