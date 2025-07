Pedrinho prega cautela sobre busca por investidor no Vasco: ‘Não entregar de forma cega’

“Profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega a grupos sem histórico sólido, garantias ou transparência. Isso reforça a necessidade de adotar um processo rigoroso de avaliação para investigar a fundo a solidez e a idoneidade de um potencial parceiro antes da assinatura de qualquer acordo. Mais do que atrair capital, é preciso saber com quem se estabelece uma relação – de forma segura, estratégica e que respeite o que o VASCO DA GAMA representa. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas de saber com quem o clube está se relacionando”, acrescentou.

Análise da situação financeira

Segundo o VP Jurídico Felipe Carregal, o potencial parceiro encontra-se na fase de diligências e análise da situação financeira do Vasco. No último dia 15 de maio, Pedrinho completou um ano à frente do futebol do Vasco, algo que aconteceu conforme uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro.

“Proposta oficial, concreta, com valores, não (chegou). Tem investidor mais avançado no momento. Faz parte do processo”, explicou o VP Jurídico.