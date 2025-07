Textor tem três nomes no radar para o cargo de treinador do Botafogo

Irritado com a forma pela qual o Botafogo enfrentou o Palmeiras no sábado (28), o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, demitiu o técnico Renato Paiva na madrugada da última segunda-feira (30). Agora, então, corre contra o tempo para anunciar um novo profissional para o cargo e já conta com três nomes no radar: dois portugueses e um italiano. Os três estão livres no mercado. Nenhum deles é Roberto Mancini, que, com uma postagem enigmática, deixou a torcida alvinegra ouriçada.

Segundo o “Canal de Medeiros”, Stefano Pioli, Sergio Conceição e Pedro Caixinha são os alvos do magnata norte-americano. Os dois primeiros têm passagens por clubes da primeira prateleira do futebol europeu. Pioli, por exemplo, já treinou Inter de Milão e Milan. Seu último clube foi o Al Nassr (SAU), onde, aliás, substituiu Luis Castro, ex-Botafogo. Conceição, por sua vez, sagrou-se campeão pelo Porto e também trabalhou no Milan.

Já Caixinha é um velho conhecido pelo público brasileiro. Afinal, teve uma passagem marcante pelo Bragantino e levou o time à fase eliminatória da Libertadores. Em seguida, porém, foi contratado pelo Santos, onde não completou quatro meses de trabalho. Antes, ele acumulou trabalhos no México (Santos Laguna e Cruz Azul) e na América do Sul (Talleres, da Argentina).

Caçapa de prontidão enquanto Textor está no mercado

O novo comandante terá que assimilar as ideias e buscar o “Botafogo Way”, estilo de jogo propositivo idealizado por Textor. Além disso precisará de celeridade neste processo de busca por um treinador. Na próxima segunda-feira (7), o elenco se reapresenta no Espaço Lonier. Sem técnico, por ora, Cláudio Caçapa, da comissão permanente, ficará à frente do time alvinegro.

Em seguida, o Botafogo volta a campo, no retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, pela rodada 13 da competição, em Brasília, no Mané Garrincha. O clássico deve ser disputado no sábado (12).

