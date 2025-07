Auxiliares de Diniz falam sobre preparação do Vasco para amistoso: ‘Assimilar conceitos’

Ricardo Colbachini fala com a VascoTV sobre os treinamentos com o elenco cruz-maltino - (crédito: Foto: Reprodução/VascoTV)

Antes do retorno do calendário do futebol brasileiro, o Vasco se prepara para entrar em campo em um amistoso internacional. Assim, a equipe carioca mede forças com o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal. O confronto acontece no sábado (5), às 17h (de Brasília).

Dessa forma, os auxiliares de Fernando Diniz, Evandro Fornari e Ricardo Colbachini falaram sobre a preparação do Cruz-Maltino, que utilizará o duelo como preparação para a disputa do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Vale lembrar que o elenco teve 10 dias de férias e retornou aos treinamentos no último dia 23. Nesse sentido, essa é a primeira vez em que o técnico teve mais tempo para conhecer melhor os atletas e implantar seu estilo de jogo.

“Essas semanas de preparação foram muito boas para assimilar os conceitos que o professor Fernando Diniz pretende passar para os atletas. A dedicação do grupo fez com que a gente atingisse altos níveis de performance e competitividade. Teremos no final de semana um adversário uruguaio, que é muito competitivo. A gente espera fazer um grande jogo e trabalhar esses conceitos já nesta partida”, disse Ricardo.

“Está sendo importante essa intertemporada para conhecer o grupo e distribuir uma carga parelha e próxima para todos os atletas. Importante para gerar comportamento e aprimorar a ideia do Fernando. Estamos muito contentes com os treinamentos”, explicou Evandro.

