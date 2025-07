Estrutura e ambiente agradam a Alan Benítez após primeiro dia no Inter

Alan Benítez fez sua primeira atividade com o elenco do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter contou pela primeira vez com a participação de Alan Benítez no treinamento da terça-feira (1º), no CT Parque Gigante. O primeiro dia do único reforço na segunda janela de transferências do ano do Colorado, teve boa recepção do elenco. Seu compatriota, Óscar Romero, foi o responsável por fazer a integração da nova peça ao grupo.

A estrutura do clube e o ambiente no vestiário agradaram a Alan Benítez. O paraguaio chegou a Porto Alegre na sexta-feira (27), mas precisou aguardar o fim do vínculo com o Cerro Porteño, que expirou no dia 30 de junho.

Assim, entrou em vigência o seu contrato com o Internacional que tem duração até dezembro de 2026, com a opção de ampliação por mais um ano. Benítez tem passagens pelos três principais clubes do Paraguai: Libertad, Olimpia e Cerro Porteño.

Inclusive, o lateral-direito entrou no radar do scout do Inter pelo desempenho na primeira parte da temporada. Afinal, ele também marcou três gols em 25 partidas no ano. O fato do vínculo com o Cerro Porteño estar próximo do fim também foi uma razão para o clube desejar contratá-lo.

Assim, o Internacional se mobilizou para ter o lateral-direito como um reforço sem custos e teve êxito nesta missão ao acertar o pré-contrato com o atleta em abril. Em um primeiro momento, Alan é visto como o reserva da posição. A propósito, o paraguaio chega como substituto de Nathan, que foi devolvido ao Santos depois do término do empréstimo. Braian Aguirre se tornou o titular no começo da temporada com sua performance depois da grave lesão no joelho esquerdo.

Inter se despede de promessa

Por outro lado, o Inter não terá mais o meio-campista Gabriel Carvalho à disposição. O jogador, de 17 anos, chegou a se reapresentar com os demais companheiros e participou de atividades. Posteriormente, o atleta seguirá sua carreira no Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Ele já se despediu dos companheiros e viaja para a Holanda, na próxima segunda-feira (7), onde sua nova equipe realizará a pré-temporada.

Gabriel Carvalho poderá estrear pelo novo time apenas em agosto, quando completará 18 anos. O Internacional acertou a venda para o clube saudita nos últimos dias do ano passado por 16 milhões de dólares (R$ 99 milhões à época) fixos e mais 6 milhões de dólares (R$ 37 milhões à época) por bonificações em metas.

