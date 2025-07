Museu reúne ídolos do Fluminense para celebrar os 30 anos do Gol de Barriga

Os tricolores têm um encontro imperdível e gratuito neste sábado (5). Promovido pelo Museu da Pelada, o “Gigantes do Museu” vai reunir grandes nomes da história do Fluminense para celebrar os 30 anos de um dos lances mais marcantes do clube. O inesquecível gol de barriga do atual treinador Renato Gaúcho no Fla-Flu que decidiu o Carioca de 1995.

Nesse sentido, craques que marcaram época com a camisa tricolor já confirmaram presença. Entre eles, estão Rubens Galaxe, Marco Antônio, Robertinho, Búfalo Gil, Zé Mário, Ronald, Nielsen, Edvaldo Cavalo, Paulinho, Cláudio Adão e Ailton, autor do chute que encontrou a barriga de Portaluppi.

Dessa forma, o espaço busca preservar e celebrar a memória afetiva do futebol brasileiro. Assim, o Museu da Pelada é um projeto que valoriza as histórias, os personagens e as emoções que marcaram época nos gramados. Afinal, este evento faz parte da proposta de aproximar o público de seus ídolos, promovendo encontros regados a lembranças, afeto e, claro, muita resenha.

“Mais do que relembrar o Gol de Barriga, a ideia é homenagear a alma do Fluminense e desses jogadores que honraram o clube com garra e talento. É um tributo à emoção que o futebol é capaz de provocar”, ressalta Sérgio Pugliese, criador do Museu da Pelada.

Serviço:

Entrada: gratuita

Local: Bigorrilho Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 814)

Data: sábado, 5 de julho

Horário: a partir das 11h

