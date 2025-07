Dínamo de Kiev volta a ter interesse em zagueiro do Corinthians

O zagueiro João Pedro Tocha, do Corinthians, entrou na mira do Dínamo de Kiev. O clube ucraniano voltou à carga nas últimas semanas para buscar a contratação do jovem defensor que perdeu espaço no elenco do Timão nos últimos meses. Aliás, esta é a segunda investida dos europeus pelo jogador. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.

No início do ano, o Dínamo de Kiev fez uma proposta para contratar João Pedro Tchoca. Contudo, naquela época, o zagueiro era titular da equipe de Ramón Díaz e vinha tendo papel crucial na equipe, principalmente em jogos da Libertadores. Agora, como o defensor perdeu espaço, o clube ucraniano entende que pode ter mais sucesso nesta tentativa.

O zagueiro de 21 anos tem contrato com o Timão até o final de 2026. O Corinthians chegou a sinalizar a intenção de renovar o contrato, mas as partes ainda não iniciaram as negociações. Em 2024, ele atuou por empréstimo pelo Ceará e foi um dos destaques no acesso do Vozão à Série A.

Do ‘céu ao inferno’ no Corinthians

Ele começou a temporada com prestígio, sendo titular tanto no Paulistão, quanto na Libertadores. Contudo, após cometer um pênalti no jogo contra o Barcelona-EQU, ainda na fase preliminar da competição continental, o jogador voltou a ser encostado, perdendo lugar para Félix Torres.

Com Dorival Júnior, o zagueiro chegou a ser titular em duas partidas, contra Racing-URU e Atlético Mineiro, mas ainda está atrás na disputa por posição. Até aqui, são 13 jogos, um gol marcado e a tentativa de recuperar seu espaço no Timão.

