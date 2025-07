Vasco libera Loide Augusto dos treinos para resolver problemas familiares

Loide Augusto em ação com a camisa do Vasco da Gama na temporada - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Em meio à preparação para o retorno do calendário brasileiro, o Vasco liberou Loide Augusto dos treinamentos, no CT Moacyr Barbosa, para resolver problemas familiares. O jogador participava das atividades normalmente desde a reapresentação do elenco no último dia 23, mas terá essa pausa.

Diante deste cenário, não se sabe se o jogador estará disponível para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, que acontece no sábado (5), na Arena das Dunas, em Natal.

Vale lembrar que o elenco teve 10 dias de férias e retornou aos treinamentos no último dia 23. Nesse sentido, essa é a primeira vez em que o técnico teve mais tempo para conhecer melhor os atletas e implantar seu estilo de jogo.

Desde que chegou ao Cruz-Maltino, Loide ainda não conseguiu se firmar e ter uma grande atuações. Ele, inclusive, recebeu críticas por parte da torcida em determinadas partidas e soma, até o momento, 14 jogos e nenhum gol.

O angolano, de 24 anos, chegou ao clube em fevereiro e assinou contrato até dezembro de 2027. Na ocasião, o clube carioca pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) ao Alanyaspor, da Turquia. Por fim, o acordo prevê ainda bônus de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) caso o atleta atinja determinadas metas.