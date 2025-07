Camisa 10 do Santos investe R$ 250 milhões por ‘Ecossistema Neymar Jr.’ em SC

Neymar decidiu expandir seus negócios fora dos gramados com um projeto de grande porte no litoral catarinense. Desta vez, o camisa 10 do Santos investiu cerca de R$ 250 milhões na construção do ‘Ecossistema Neymar Jr.’. O projeto, segundo idealizadores, promete transformar a cidade de Porto Belo em referência nacional em lazer e esporte.

A área escolhida para o complexo localiza-se às margens da BR-101, a cerca de 72 quilômetros de Florianópolis. Esse território integra o projeto urbanístico “Porto Belo – Cidade dos Lagos”, conhecido por seu conceito de smart city e que, aliás, já está em fase de licenciamento. O planejamento prevê um total de mais de 900 mil metros quadrados, incluindo 22 torres, cerca de 600 lotes residenciais e áreas comerciais distribuídas estrategicamente.

Embora o título oficial seja ‘Ecossistema Neymar Jr.”, internautas emplacaram uma nova nomenclatura ao local: “Neyplexo”. A área visa integrar uma das maiores áreas urbanísticas do estado e terá uma razão especial para o jogador, que encara o desafio como novo capítulo na trajetória como empresário.

Estrutura do Ecossistema Neymar Jr.

Com um portfólio ambicioso, o espaço abrigará quadras de paddle, beach tennis, futevôlei e academia. O destaque, aliás, fica para o clube exclusivo “NJ Experience” — com restaurantes, sauna e piscina. O local também contará com uma área privativa voltada ao próprio atacante, além de seções destinadas aos sócios do empreendimento.

Conforme os planos divulgados, a previsão é que as obras sejam concluídas até 2027. O espaço, inegavelmente, visa atrair moradores, turistas e atletas interessados em infraestrutura moderna e versátil.

Investimento, publicidade e parceria local

O valor total destinado ao projeto gira em torno de R$ 250 milhões, segundo apurações dos portais especializados. Para o aporte, a empresa do astro fechou com participação de incorporadoras e construtoras catarinenses.

O pai do jogador cuidou da divulgação do evento e marcou presença na inauguração do maior outdoor já registrado no Brasil. Posicionado à beira da estrada, o painel possui 912 metros quadrados e exibe uma imagem gigante do camisa 10 para reforçar o vínculo do projeto com o atleta.

Este investimento em Santa Catarina ocorre pouco tempo após o atacante se envolver em polêmicas relacionadas à tentativa de privatização de áreas de praia no Nordeste. Ele mesmo divulgou projetos voltados à construção de resorts no litoral.

