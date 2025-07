Presença nos EUA, detalhe no look e ‘indireta’ de ex reforçam affair entre Vini Jr e Victoria Ruiz

A presença de Victoria Ruiz na vitória do Real Madrid sobre a Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami, não passou despercebida. Isso porque a modelo espanhola tem sido apontada há meses como affair de Vini Jr., apontada, inclusive, como um dos motivos para o fim do relacionamento do craque com Maju Mazalli. Além da ida ao estádio, ela usou a camisa 7 e marcou o brasileiro em uma das publicações no Instagram.

Assim como no Santiago Bernabéu, na Espanha, Ruiz também estava em um setor reservado a familiares e amigos de jogadores. Mas não parou por aí… A modelo fez questão de posar com a camisa autografada pelo camisa 7 do Real Madrid. Seguidores da espanhola comparam os sinais atuais aos que Victoria postava no romance com Neymar.

Os seguidores mais atentos notaram trocar frequentes de curtidas e comentários entre a modelo e o jogador. Além disso, as semelhanças nas postagens com Neymar realmente chamaram atenção, visto que também publicava fotos com destaques para o atleta e bastidores da partida. Os indícios, então, passaram a se acumular.

Suposta indireta de Maju Mazalli

A influenciadora, ex do jogador, se tornou assunto ao publicar uma mensagem enigmática pouco após a aparição de Victoria nos EUA. A influenciadora compartilhou um trecho reflexivo em tom de desabafo, interpretado por muitos internautas como uma possível indireta relacionada à nova fase do atacante.

“No fim das contas, ninguém te deve nada, o mundo não é justo e você é adulto. Faça seu trabalho, seja forte e não espere absolutamente nada de ninguém”, publicou.

Maju apareceu recentemente com familiares do jogador em eventos, como camarotes no Bernabéu e reuniões privadas em Madri. Em outubro do ano passado, inclusive, o camisa 7 organizou uma celebração íntima para o aniversário da influenciadora. Ele chegou a declarar publicamente seu carinho pela jovem e dava cada vez mais indícios de reconciliação. Entretanto, o surgimento de Victoria provocou novo afastamento entre os dois.

Novo desafio de Vini Jr no Real

Quis o destino que espanhóis e alemães se reencontrassem no Mundial de Clubes após a decisão da Champions League 2023/24 — novamente valendo a vida na competição. Na ocasião, deu Real Madrid sobre o Borussia, pelo placar de 2 a 0, com gols de de Carvajal e Vinicius Júnior.

Agora, os clubes se reencontram em busca de uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo está marcado para o próximo sábado (05), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

O reencontro, porém, ocorre em contextos distintos. Isso porque o Borussia apresenta mudanças significativas em relação ao time que disputou a decisão europeia, com seis jogadores fora da atual campanha. O Real, por sua vez, mantém sua base, mas sob nova comissão técnica.

