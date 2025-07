Grêmio intensifica treinos ofensivos e defensivos antes de jogo-treino

O Grêmio já terá o seu primeiro teste na segunda semana de intertemporada, nesta quarta-feira (2). O elenco do Imortal enfrentará o Aimoré em jogo-treino, no período da tarde, no CT Luiz Carvalho. Assim, na atividade prévia, a comissão técnica intensificou trabalhos em que se praticou tanto situações ofensivas como defensivas.

De acordo com o planejamento do técnico Mano Menezes, o jogo-treino com o Aimoré, lhe dará a possibilidade em fazer análises da parte técnica dos seus atletas. Por sinal, também contribuirá no processo de recuperar a parte física dos jogadores, especialmente pela retomada de ritmo de jogo.

A comissão técnica promoveu treinamentos determinados para atletas com características ofensivas ou defensivas. No período sem a maratona desgastante de partidas e viagens em um curto intervalo de tempo, o plano é corrigir aspectos técnicos, táticos e físicos na intertemporada.

Grêmio divide atenções entre treinos e janela de transferências

Com isso, houve a divisão do elenco em dois grupos. Os atletas com valências ofensivas focaram em situação de troca de passes laterais e depois cruzamento para a área. Na outra parte do campo, jogadores com características mais defensivas, a prioridade foi melhorar o posicionamento e a marcação.

No caso, em simulações que a equipe necessitava apresentar eficiência na bola aérea defensiva. O retorno do Imortal aos gramados ocorrerá, na próxima terça-feira (8). Na ocasião, o time irá encarar o São José pela decisão da Recopa Gaúcha, na Arena.

Cinco dias depois, o Tricolor Gaúcho enfrentará o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Simultaneamente, a diretoria estuda potenciais reforços para o segundo semestre do ano. A prioridade são as chegadas de um volante, principalmente depois do fracasso na negociação com o Juventude por Caíque. Além disso, a chegada de um zagueiro também é visto como uma necessidade.

