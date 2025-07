Filipe Luís aponta objetivo como técnico e volta a lamentar queda no Mundial

Filipe Luís tem ótimos números no comando do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Em alta no comando do Flamengo, Filipe Luís não esconde o desejo de trabalhar no futebol europeu. O treinador pontuou sobre os objetivos que tem na carreira e também avaliou a participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Ele, no entanto, reforçou seu compromisso no comando da equipe carioca.

“Meu objetivo é, algum dia, voltar à Europa no mais alto nível do futebol. Mas tenho um compromisso muito grande com os jogadores e com o Flamengo. Estamos trabalhando muito e estamos felizes”, afirmou ao diário “Marca”, da Espanha.

O treinador voltou a mencionar a queda no Mundial de Clubes após perder para o Bayern de Munique nas oitavas de final. Ele desabafou, mas fez questão de elogiar a postura do time.

“É doído perder. É um torneio em que estávamos bem, jogando bem, com nossa filosofia. Mas encontramos um rival gigante como o Bayern de Munique, que foi melhor e mereceu passar. Mas estou orgulhoso do que o Flamengo fez neste Mundial”, destacou o treinador.

Ao todo, o Rubro-Negro soma 51 partidas com Filipe Luís na área técnica. São 33 vitórias, 14 empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 73% dos pontos, com 91 gols a favor e 26 gols contra.

Renovação de Filipe Luís

O Flamengo se prepara para negociar a renovação de contrato do técnico Filipe Luís. Afinal, o comandante recebeu elogios da imprensa internacional ao longo do torneio e tem moral no clube. A diretoria, aliás, vê com bons olhos a sequência do trabalho do treinador para as próximas temporadas.

Por outro lado, o clube já está ciente do desejo de Filipe Luís em trabalhar no futebol europeu, assim como o entendimento de que clubes europeus irão procurá-lo diante do desempenho no clube. Um deles é o Atlético de Madrid, onde o ex-lateral tem boa passagem como jogador.

Foco do Flamengo

Agora, o Flamengo terá como prioridade a disputa da Série A do Brasileirão e da Copa Libertadores. O próximo compromisso será contra o São Paulo, com data a ser definida.

O time de Filipe Luís lidera o Campeonato Brasileiro, com 24 pontos em 11 rodadas disputadas. Nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo enfrentará o Internacional. Além disso, o clube está nas oitavas de final da Copa do Brasil e enfrentará o Atlético, reeditando a final da edição do torneio de 2024.