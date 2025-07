Brasil na ponta: confira a artilharia por nacionalidade no Mundial de Clubes

Com 56 partidas realizadas, 88,8% do Mundial de Clubes já ficou para trás, restando somente sete para conhecermos, então, o grande campeão. E, com três gols na vitória do Al-Hilal (SAU) por 4 a 3 sobre o Manchester City (ING), na última segunda-feira (30/6), o Brasil disparou na artilharia geral da competição no que tange nacionalidade dos jogadores.

Ao todo, atletas de 39 países balançaram as redes no Mundial de Clubes. Já são 24 gols para os brasileiros, que, dessa forma, abriram seis de vantagem para o segundo colocado do ranking. Quem são? Os argentinos, com 18. O Jogada10, então, traz o ranking completo, incluindo ainda as assistências na lista dos países artilheiros do Mundial, que servem como critério de desempate para nações igualadas em gols.

Com 36 participações em gols (são 12 assistências), os brasileiros se superam. Afinal, seria necessário somar os 24 países com pior rendimento no quesito para igualar a marca brasileira. Ou então, se somarmos as participações de alemães e espanhóis (empatados em sexto), ainda teríamos dois gols de sobra para o Brasil.

Além disso, o país também lidera no número de jogadores que foram às redes. Foram 19 brasileiros contra 15 argentinos, aliás. Outros destaques são Inglaterra (nove); França e Portugal (oito).

A Itália desaponta, porém, com apenas três gols e quatro assistências. Dois dos sete tentos ao total são de Jorginho, que atua no Flamengo, aliás. A Holanda, com apenas um goleador (Koopmeiners, da Juventus), é outra que decepciona. Uma das surpresas é a aparição da África do Sul no Top-10. São cinco gols, ficando, assim, na nova posição (empatado com Uruguai).

Ranking das nacionalidades com mais gols no Mundial de Clubes*

42º – Croácia e Dinamarca – 1 assistência

41º – Egito – 2 assistências

40º – Equador – 3 assistências

31º – Gabão, Israel, Holanda, Nova Zelândia, Paraguai, Eslováquia, Suécia, Togo e Tunísia – 1 gol

25º – Argélia, Áustria, Grécia, Arábia Saudita, Senegal e Venezuela – 1 gol e 1 assistência = 2

23º – EUA e Geórgia – 1 gol e 2 assistências = 3

21º – Sérvia e Luxemburgo – 2 gols

Top-20

20º – Japão – 2 gols e 1 assistência = 3

19º – Colômbia – 2 gols e 3 assistências = 5

18º – Marrocos – 2 gols e 4 assistências = 6

15º – Bélgica, Palestina e Guiné – 3 gols

14º – Coreia do Sul – 3 gols e 2 assistências = 5

13º – Itália – 3 gols e 5 assistências = 8

12º – Turquia – 4 gols e 3 assistências = 7

11º – Noruega – 5 gols e 1 assistência = 6

Top-10

9º – Uruguai e África do Sul – 5 gols e 2 assistências = 7

8º – México – 6 gols e 4 assistências = 10

6º – Espanha e Alemanha – 9 gols e 8 assistências = 17

5º – Portugal – 12 gols e 12 assistências = 24

4º – França – 12 gols e 13 assistências = 25

3º – Inglaterra – 13 gols e 7 assistências = 20

2º – Argentina – 18 gols e 13 assistências = 31

1º – BRASIL – 24 gols e 12 assistências = 36

