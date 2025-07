Buscas por brasileiros explodem durante Mundial de Clubes; entenda

A participação dos brasileiros no Mundial de Clubes chamou a atenção de todo o planeta bola. Afinal, com campanhas sólidas (apesar de Flamengo e Botafogo terem voltado para casa), o nome dos quatro representantes brasucas explodiram durante a competição.

No total, apenas na fase de grupos da competição, mais de 13 milhões de buscas por estatísticas das equipes brasileiras foram registradas no “Flashscore”, um dos aplicativos mais acessados do mundo. Os números colocam o quarteto acima de outros gigantes europeus, aliás.

Brasileiros fazem bonito no Mundial

Entre todos os times do torneio, o Botafogo ficou no quarto lugar de pesquisas por informações aprofundadas. Foram, assim, 4,1 milhões de buscas pelo Glorioso. A vitória do Alvinegro carioca diante o PSG contribuiu de maneira significativa para a liderança do Fogão no ranking nacional, uma vez que o duelo mobilizou mais de 7,4 milhões de usuários da plataforma.

Outras duas partidas de equipes brasileiras na primeira fase também integram o top-10 do ranking de jogos mais pesquisados: Flamengo x Chelsea (ING), com 7 milhões de fãs, e Inter Miami (EUA) x Palmeiras, com 6,7 milhões de torcedores. O app registrou 3,2 milhões para o Flamengo durante a fase inicial da competição. O Rubro-Negro, porém, caiu nas oitavas para o Bayern de Munique (ALE).

“O mundo esportivo está cada vez mais conectado à tecnologia. Neste cenário, ferramentas que reúnem dados aprofundados sobre as equipes envolvidas em um torneio de tanta visibilidade se tornam fundamentais para os fãs. Os torcedores conseguem olhar os dados do time do coração, do adversário da próxima partida e até de possíveis concorrentes das fases seguintes”, afirmou Alexandre Vasconcellos, gerente regional do Flashscore.

Flu e Verdão estão bem na fita

O Fluminense, que disputará sexta-feira (4/7) vaga na semifinal do Mundial, contabilizou 2,5 milhões de buscas no app. A equipe faz bonito até o momento, empatando com o Borussia Dortmund (ALE) e vencendo a finalista da Liga dos Campeões, Inter de Milão (ITA). Agora, encara o Al-Hilal (SAU).

O Palmeiras, outro que está entre os oito melhores times do mundo, registrou 3,2 milhões de buscas. O time, afinal, fez partidas contra Porto (POR), Inter Miami, de Lionel Messi, e o próprio Botafogo, em um clássico brasileiro nas oitavas de final.

Brasil lidera ranking

O Brasil é o país que lidera o ranking global de visualizações no aplicativo durante o Mundial de Clubes, com mais de 381 milhões de cliques. Levando em consideração todas as equipes que marcaram presença na competição, dois brasileiros figuram entre o top-10 favoritos do público: Flamengo – em sexto, com 90 mil fãs adicionando como “meu time” – e Palmeiras, em oitavo, com 82,4 mil torcedores posicionando como clube do coração.

