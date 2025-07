Cruzeiro segue buscando defensor, e Valentin Gómez volta a ser alvo

O Cruzeiro não desistiu da contratação do defensor Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, da Argentina. A diretoria celeste propôs a chegada do atleta por empréstimo, com opção de compra, mas não obteve sucesso.

Outros clubes também tentaram negociar da mesma forma e não receberam resposta positiva do Vélez. A investida do clube mineiro aconteceu quando o CEO Alexandre Mattos ainda fazia parte da diretoria, mas ele deixou o cargo há um mês e assumiu o Santos. Por parte dos argentinos, a única possibilidade considerada é a venda definitiva.

Valentín Gómez, por sua vez, manifestou interesse em atuar no Cruzeiro em janeiro deste ano, quando quase assinou com o clube. Agora, uma nova tentativa foi feita, mas sem sucesso. De acordo com a imprensa argentina, o jogador está frustrado em não poder deixar o clube, já que deseja atuar no futebol do exterior.

Apesar disso, o Cruzeiro segue em busca de reforços para o setor defensivo. Além de Valentín Gómez, o clube procurou informações sobre Brayan Medina, do América de Cali, da Colômbia. No entanto, o principal alvo da equipe comandada por Leonardo Jardim é Victor Gabriel, do Internacional, mas o time gaúcho não demonstra interesse em negociá-lo.

