Flamengo tem caixa reforçado e outro cenário na janela de transferências

José Boto e Filipe Luís em conversa no Ninho do Urubu

O Flamengo vive outra realidade na janela transferências de julho em comparação à do início da temporada. O clube conseguiu ganhar mais poder de investimento e tende a ser mais “agressivo” no mercado. A venda de Gerson e premiação no Mundial de Clubes são os frutos dessa situação financeira bem positiva. A segunda janela abre no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro.

O clube rubro-negro recebeu R$ 150 milhões em premiações pela participação no Mundial de Clubes e mais R$ 160 milhões pela transferência de Gerson para o Zenit, que já realizou o pagamento da multa rescisória. Assim, o jogador deve se apresentar nos próximos dias ao clube.

Antes disso, o Fla ainda selou a venda de Alcaraz para o Everton. O clube da Inglaterra, afinal, acionou a cláusula de opção de compra pelo jogador. Assim, vai pegar 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), com possibilidade de mais 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus.

Apesar disso, o diretor de futebol, José Boto, já declarou em diversas coletivas que o clube não vai cometer “locuras” para contratar jogadores.

A primeira janela do Flamengo…

No início do ano, porém, o Flamengo investiu apenas em uma contratação. O clube pagou 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag, do Azerbaijão, por Juninho. Além dele, Danilo também chegou ao rubro-negro, mas sem custos por recisão pela Juventus. Por fim, o volante Jorginho também chegou ao Flamengo como agente livre após término do contrato com o Arsenal, da Inglaterra.

De acordo com Bap, o clube se encontrava com caixa apertado na virada do ano. No orçamento feito pela gestão de Rodolfo Landim estava previsto começar 2025 com apenas R$ 3 milhões em caixa.

Alvos no mercado

Com esta situação favorável, a diretoria já se mexe para contratar mais peças que agradem Filipe Luís. O Fla, aliás, negocia a contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia. O clube enviou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões).

Além de um meia para se revezar com Arrascaeta, o Flamengo busca um reforço para a ponta e quer um atacante “driblador que consiga abrir defesas”.

