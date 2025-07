Nada de festa! Bruna Biancardi e Neymar planejam um aniversário diferente para Mavie

O aniversário de dois anos da Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, está chegando. Falta pouco mais de três meses para a primogênita do casal completar mais um ano de vida.

Dessa forma, a influencer usou as redes sociais na terça-feira (1) para contar o que eles estão planejando para este ano. Em uma caixinha de perguntas, uma seguidora questionou qual vai ser o tema da festa de Mavie.

Assim, Bruna respondeu que até o momento, não está nos planos fazer um aniversário para pequena, mas sim, uma viagem. No entanto, ela deixou claro que isso pode mudar.

“Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem”, escreveu.

O primeiro aninho de Mavie foi comemorado duas vezes. O primeiro, em outubro, quando eles se hospedaram em um resort de luxo, na Arábia Saudita, para curtir uma viagem ao lado de amigos íntimos e familiares. Em novembro, fizeram a comemoração no Brasil, com um festão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com o tema “Ateliê de Arte da Mavie”.

Bruna e Neymar aguardam Mel

Antes da festa de dois anos da Mavie, o casal aguarda por outro ‘evento’: a chegada da segunda filha, Mel. Também respondendo a curiosidades dos internautas, a influencer respondeu quando Mel vai nascer.

Segundo ela, portanto, não tem data. Eles vão esperar a hora que ela vai querer nascer, da mesma forma que aconteceu quando Mavie nasceu. Assim, nas próximas semanas o casal vai estar com a família completa.

