Chelsea anuncia a contratação do atacante João Pedro

Nesta quarta-feira (02), o Chelsea anunciou oficialmente a contratação do atacante João Pedro. O jogador assinou contrato até 2033 com o clube inglês. Ele será reforço no Mundial de Clubes e pode ser opção contra o Palmeiras nas quartas de final.

Antes de curtir as férias no Rio de Janeiro, o atacante viajou aos Estados Unidos. Agora, já está concentrado com os novos companheiros. O confronto será na sexta-feira (04), na Filadélfia, às 16h (de Brasília). Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea terá um desfalque importante. Pedro Neto está suspenso e não enfrentará o Alviverde.

“Eu cresci assistindo à Premier League, e o Chelsea era um time que ganhava campeonatos. Então, quando você chega ao Chelsea, só pode pensar em uma coisa: ganhar campeonatos”, afirmou João Pedro no anúncio da contratação.

Além do anúncio tradicional, o clube valorizou a cultura brasileira. Em especial, fez referência ao Rio de Janeiro, cidade natal de João Pedro. No vídeo, ele aparece em uma praia vazia, fazendo embaixadinhas e brincando com a bola. Ao fundo, toca uma canção de bossa nova.

Nas redes sociais, o Chelsea reforçou essa imagem. Em uma publicação, usou a legenda: “O garoto do Brasil”, uma referência à música “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, dois ícones da bossa nova.

Carreira e valores de João Pedro, agora no Chelsea

João Pedro foi formado pelo Fluminense. Depois disso, construiu sua carreira na Inglaterra. Primeiro passou pelo Watford, depois jogou no Brighton e, agora, defenderá o Chelsea.

A negociação girou em torno de 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação atual). Além disso, o valor pode aumentar em até 5 milhões de libras (R$ 38 milhões) por metas atingidas. O antigo clube dele será beneficiado com os bônus.

