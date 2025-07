Volta de Rochet retoma disputa pela titularidade da meta do Internacional

A volta de Rochet ao Internacional traz à tona novamente a concorrência pela titularidade na meta. A tendência é a de que o goleiro uruguaio recupere a posição, apesar do histórico de lesões na temporada. O receio é por uma desvalorização de Anthoni, que somou atuações seguras no primeiro semestre.

Internamente, em comparação com outro período em que esteve ausente dos gramados, o camisa 1 tem maior confiança para reassumir a titularidade. Rochet atuou por apenas 45 minutos até aqui na temporada, na estreia da equipe pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrentou o Flamengo, no Maracanã. Na ocasião, ele esteve em campo somente na primeira etapa do embate.

A pouca frequência em 2025 se explica pelos problemas que sofreu. O uruguaio terminou como o dono da posição no ano passado, porém sofreu com uma tendinose no joelho esquerdo. Com isso, o problema atrapalhou que ele realizasse a pré-temporada com o restante do elenco.

Goleiro sofreu com problemas no Internacional

A expectativa era que Rochet emplacasse uma sequência depois deste imprevisto. Entretanto, após uma pancada, o camisa 1 sofreu uma fratura em um dos dedos da mão esquerda e o seu período como desfalque se entendeu até a paralisação da temporada para o Mundial de Clubes. Com a chegada do segundo semestre, a preferência provavelmente seja por Rochet na meta do Colorado. Afinal, o uruguaio tem a seu favor uma maior experiência, já que as competições avançam para fases decisivas.

Ao mesmo tempo, o período do camisa 1 como desfalque possibilitou Anthoni ganhar prestígio. Isso porque o entendimento foi que teve êxito em substituir o dono da posição. Por sinal, foi o único jogador do elenco a atuar em todas as 33 partidas antes da parada na temporada. Inclusive, ele também teve contribuição no título do Gauchão com seu desempenho seguro.

O camisa 24 está em tratativas para estender o seu contrato. O seu rendimento lhe dá poder de convencimento para conquistar uma renovação do seu vínculo, que é válido até dezembro de 2026. A propósito, Anthoni já desperta o interesse de outros clubes como o Tigres, do México, e a Atalanta, da Itália.

