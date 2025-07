Bilhões em ação: Al-Hilal gastou 12 vezes mais do que o Fluminense desde 2023

Al-Hilal é o próximo adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Depois de passar pela Inter de Milão nas oitavas do Mundial, o Fluminense terá pela frente um time de fora da Europa. No entanto, o Al-Hilal pode ser considerado uma potência global e financeira, visto que investiu cerca de R$ 3 bilhões em reforços nas últimas duas temporadas.

O fundo soberano da Arábia Saudita é o responsável por tais valores e tem o projeto de crescimento da liga e dos times do país. Dessa forma, o clube saudita gastou 12 vezes mais do que os brasileiros em contratações. Isso porque o Tricolor investiu um total de R$ 244 milhões no mesmo período. A informação é do portal “ge”.

O fundo soberano da Arábia Saudita, que faz investimentos em nome do governo do país, também investe em outros três clubes: Al-Ittihad, o Al-Ahli e o Al-Nassr, que tem Cristiano Ronaldo no elenco e agora deverá ser comandado pelo técnico Jorge Jesus.