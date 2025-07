Nova parceria garante inovações de IA à Premier League

A Premier League oficializou, na última terça-feira (01), uma aliança tecnológica com a Microsoft pelas próximas cinco temporadas. O objetivo do acordo consiste em aplicar inteligência artificial e soluções em nuvem às plataformas digitais da competição — otimizando a interação com torcedores, gestão organizacional e análise de partidas transmitidas.

Conforme anunciado, a colaboração atuará em quatro frentes: engajamento do público, extração de dados e estatísticas, modernização de infraestrutura digital e aprimoramento da produtividade interna. A Microsoft passa, então, a fornecer ferramentas como Copilot, Dynamics 365 e Azure OpenAI com o intuito de transformar a forma como o futebol é consumido. Há, especialmente, um foco no extracampo.

O futebol inglês já demonstrava interesse crescente por soluções tecnológicas e entende a nova aliança como um passo significativo nesta digitalização. Com o novo acordo, a competição pretende não apenas reforçar sua posição de liderança entre as grandes ligas, mas redefinir os padrões de inovação no esporte global.

Revolução no acesso à informação

Simultaneamente ao lançamento da parceria, a liga inglesa apresentou o Premier League Companion. Trata-se de uma nova plataforma digital integrada ao aplicativo oficial da competição — com funcionalidades alimentadas por IA. O sistema reúne informações de mais de 30 temporadas, além de um acervo com 300 mil artigos e 9 mil vídeos.

A tecnologia do Azure processa o banco de dados e isso possibilita respostas personalizadas, estatísticas em tempo real e conteúdo em diferentes idiomas.

Segundo Richard Masters, CEO da Liga, “esta parceria nos ajudará a interagir com os fãs de novas maneiras — desde conteúdo personalizado até insights das partidas em tempo real”. A proposta prevê que o Companion funcione como assistente virtual para torcedores que buscam informações imediatas sobre atletas, clubes e confrontos.

IA inserida na Premier League

O acordo prevê outras inovações importantes que vão desde inteligência artificial no Fantasy Premier League (FPL), jogo virtual da liga, às transmissões ao vivo. A começar pelo gamer, que poderá contar com sugestões automatizadas durante a temporada, recebendo análises personalizadas para escalar seu time.

A mesma tecnologia do game estará incorporada às transmissões ao vivo da competição. Permitindo, assim, a sobreposição de dados estatísticos e recursos interativos durante e após os jogos.

Por meio do Azure AI Foundry Services, as partidas contarão com novos elementos visuais, comparações históricas e previsões baseadas em modelos de aprendizado de máquina. O objetivo é tornar a experiência do espectador ainda mais rica e informativa, conforme destacou Judson Althoff, vice-presidente executivo da Microsoft:

“Transformaremos a forma como o futebol é vivenciado, entregue e gerenciado dentro e fora de campo”.

Soluções também impactarão o setor administrativo

Além das melhorias voltadas ao entretenimento, a parceria prevê mudanças na gestão interna da liga. A EPL adotará as plataformas Microsoft 365, Power Platform e Dynamics 365 Finance and Operations — a fim de modernizar seu fluxo administrativo. O processo envolve a migração completa para o ambiente de nuvem da Microsoft, tornando a operação mais ágil, segura e eficiente.

