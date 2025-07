CBF confirma data e horário do duelo entre Flamengo e São Paulo

A CBF definiu, nesta quarta-feira (02/7), a data e horário do duelo entre Flamengo e São Paulo, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O embate estava pendente por conta da participação da equipe carioca no Mundial de Clubes. Contudo, com a derrota do Rubro-Negro nas oitavas de final, o confronto vai acontecer na data prevista.

Flamengo e São Paulo se enfrentam no dia 12 de julho (sábado), às 16h30, no Maracanã. Contudo, o embate ficou pendente por um tempo à espera da campanha do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

Caso avançasse para as últimas fases do Mundial de Clubes, a CBF ainda precisaria esperar para marcar a data oficial da partida. Além disso, teria que dar um tempo para o Flamengo descansar e voltar aos treinos após sua participação na competição nos Estados Unidos.

Contudo, com a queda mais cedo no Mundial, o Flamengo deve voltar aos treinamentos nos próximos dias. Já o São Paulo já trabalha sob o comando do treinador Hernán Crespo desde o dia 26 de junho. O Rubro-Negro lidera a competição com 24 pontos, enquanto o Tricolor paulista está na 14° colocação, com 12 pontos somados.

