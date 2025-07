Santos leva três jogadores da Kings League para treinar com elenco

O Santos integrou em seus treinos, três jogadores da equipe da Fúria, atual campeã da Kings League Brazil e que conta com Neymar como presidente. Jeffinho, Leleti e Lipão vão fazer parte de um intercâmbio de uma semana, que acontecerá no CT Rei Pelé. Conforme anúncio do Peixe, “a iniciativa promove uma integração entre as modalidades”.

“A experiência foi bacana demais, quero agradecer ao Santos por abrir as portas para a gente. E ganhar experiência com Neymar, Gil, que já são nomes muito importantes no nosso futebol, é bacana demais. A experiência é única. Aprender com eles. Então é muito diferente, muito especial para gente”, disse Jeffinho, um dos destaques da Fúria.

Os três vão participar de todas as atividades com os demais jogadores do elenco do Santos durante essa semana, incluindo os treinos físicos e com bola.

“Incrível. É um sonho que a gente está realizando e uma experiência para aprender cada vez mais. Muito feliz de estar vivendo isso aqui e espera levar muitas coisas boas”, ressaltou Leleti.

Neymar é presidente do time da Fúria, que nasceu como uma organização de esportes eletrônicos e expandiu para outras modalidades como o Fut7. Além disso, o camisa 10 também é muito envolvido com a Kings League, recebendo até críticas por comparecer em alguns jogos da competição.

Neymar também marcou presença no Allianz Parque para assistir à final da Kings League. Contudo, no mesmo dia, o Santos perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, gerando mais críticas em cima do camisa 10.

