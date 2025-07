Ex-Chelsea, Willian estará presente em quartas contra o Palmeiras: ‘Jogo complicado’

O meia-atacante Willian, do Fulham (ING), terá motivação dupla para as quartas de final entre Palmeiras e seu ex-clube, Chelsea (ING). Afinal, torcedor do Corinthians – arquirrival do Verdão – e ex-atleta dos Blues, o jogador estará presente no Lincoln Financial Field, nesta sexta-feira (4/7), para acompanhar ao duelo, que vale vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

Ao site da Fifa, em entrevista divulgada nesta quarta-feira (2/7), Willian analisou o confronto. Segundo ele, será uma partida complicada, ainda que acredite na classificação do Chelsea.

“Acho que será um jogo bem complicado. Claro, dependendo do que acontecer na partida, como um gol no começo, a situação pode ficar mais confortável para o Chelsea, como aconteceu com o Bayern contra o Flamengo. Mas não será um jogo fácil. No final, acredito que o Chelsea vai sair classificado, mas não será fácil”, analisou.

Willian, então, aprofundou a análise. O jogador de 36 anos lembrou das surpresas que estão acontecendo no Mundial de Clubes, como a eliminação do Manchester City (ING) para o Al-Hilal (SAU).

“Estamos vendo muitas surpresas no Mundial. Tivemos esse exemplo do Al-Hilal, que soube se defender muito bem contra o Manchester City. Acredito que o Chelsea vai ter mais a bola, e o Palmeiras vai buscar mais o jogo dos contra-ataques”, discorreu Willian.

Mudanças no Chelsea

Por fim, o jogador revelado pelo Corinthians relembrou seus tempos de Chelsea. Afinal, foram sete anos defendendo os Blues – entre 2013/14 e 2019/20. Willian falou, dessa forma, sobre as inúmeras mudanças pelas quais o clube passou recentemente.

“O clube mudou completamente nesses últimos cinco anos. Desde que fui embora, tudo por lá mudou, até médicos e fisioterapeutas. Não é normal uma mudança tão radical assim como aconteceu por lá. Dos jogadores atuais, só joguei mais com o Reece James, com quem ainda mantenho contato e converso de vez em quando. O Trevoh Chalobah treinava às vezes com a gente e ia para algumas partidas”, afirmou.

