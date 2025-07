Gabigol define as quatro melhores equipes do Mundial e vê Cruzeiro na próxima edição

Gabigol, atacante do Cruzeiro, assim como muitos brasileiros, está acompanhando o Mundial de Clubes. Dessa forma, em participação no podcast “Podpah”, na última terça-feira (1), o jogador destacou quatro equipes europeias, mas ressaltou que com outras “dá jogo”.

“Eu acho que ali tem times que realmente são a elite, né? Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Ontem (segunda-feira) surpreendeu muito o Al Hilal. Mas esses quatro times são um pouco acima do restante. O resto dá jogo – disse Gabigol durante o podcast, realizado em um shopping de Belo Horizonte”, disse.

Além disso, ele comentou que o processo que o Cruzeiro está passando vai levar a equipe ao Mundial. Ele lembrou que tem contrato de quatro anos com a Raposa.

“Tenho quatro anos de contrato, sei que as coisas vão acontecer. Como falei, é um processo. Não é do dia para a noite que o Cruzeiro vai ganhar todos os campeonatos. Sei que a torcida não tem essa paciência, mas com um projeto longo as coisas vão acontecer. E acho que já têm acontecido. É muito bom (o Mundial de Clubes). E o processo vai levar o Cruzeiro até lá”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que Gabigol já disputou o antigo Mundial de Clubes, pelo Flamengo, em 2019 e 2022. Na primeira vez, o Rubro-Negro perdeu a final pro Liverpool. Já no outro ano, foi eliminado pelo Al-Hilal na semifinal.

Reta final do Mundial

Dos quatro clubes que Gabigol destacou, apenas um não avançou para as quartas de final: Manchester City. O clube inglês foi eliminado pelo Al-Hilal na prorrogação.

Aliás, o Bayern de Munique conseguiu a classificação em cima do Flamengo. Enquanto Real Madrid e Paris Saint-Germain avançaram após vencer a Juventus e o Inter Miami.

O Brasil tem dois representantes na reta final do Mundial: Palmeiras e Fluminense, que venceram o Botafogo e Inter de Milão, respectivamente. Agora, o Verdão vai enfrentar o Chelsea enquanto o Fluminense vai encarar o Al-Hilal.

