Pulgar vai passar por cirurgia no pé e desfalca o Flamengo

O Flamengo informou, na tarde desta quarta-feira (2), que o volante Erick Pulgar passará por cirurgia no pé direito direito na quinta-feira (3), no Chile, onde o atleta iniciará o processo de recuperação. Após retornar ao Rio de Janeiro na última terça (1°), o meio-campista passou por novos exames de imagem, que confirmaram fratura no quinto metatarso, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023.

A delegação rubro-negra retornou ao Brasil na última terça-feira depois do revés por 4 a 2 para o Bayern de Munique e o que chamou a atenção foi o volante Pulgar de cadeira de rodas. O chileno, afinal, sofreu a fratura no pé direito após uma disputa de bola com Harry Kane, do clube bávaro.

A expectativa é de que Pulgar desfalque o time de Filipe Luís por até dois meses. Com isso, o chileno não deve jogar nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no fim de julho. Além disso, pode ficar fora da Libertadores, contra o Internacional, em agosto.

O volante, aliás, já teve a mesma lesão nos primeiros meses pelo Flamengo. Na ocasião, ele demorou 60 dias para retornar à lista de relacionados.

Por fim, o elenco do Flamengo receberá quatro dias de folga e se reapresenta sábado de manhã (5) para o restante da temporada. Os próximos compromissos serão contra São Paulo, no Rio de Janeiro, e Santos, na Vila Belmiro, no dia 16 de julho.