Weslley Patati recebe propostas da Europa, e Santos pode lucrar com venda

O atacante Weslley Patati, revelado pelo Santos e atualmente no Maccabi Tel Aviv, de Israel, recebeu propostas nos últimos dias de clubes da Holanda, Espanha e Inglaterra, e pode mudar de clubes na Europa. No entanto, os nomes das equipes seguem em sigilo por parte dos envolvidos. A apuração é do Jogada10.

Contudo, o Alvinegro Praiano observa atentamente esta possível transferência de Weslley Patati. Isso porque o Santos ainda detém 40% dos direitos econômicos do jogador, em regime de mais-valia. Isso pode significar uma receita importante para o clube em caso de transferência.

Afinal, o Santos vive uma grave crise financeira e precisa reforçar seu caixa com a venda de atletas. Os valores da negociação por Weslley Patati giram em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,4 milhões na cotação atual). Com 40% do valor, o clube receberia aproximadamente R$ 9 milhões. O Maccabi Tel Aviv, entretanto, quer iniciar as conversas à partir de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Nesta temporada, Patati disputou 40 jogos, marcou 14 gols, deu 9 assistências e foi campeão dos dois principais torneios de Israel: a Copa de Israel e o Campeonato Israelense. Também integrou a seleção do campeonato e ganhou o apelido de “Mago Brasileiro” entre os torcedores. Foi a temporada mais produtiva e goleadora da carreira dele.

