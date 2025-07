Taffarel deixa o cargo de preparador de goleiros no Liverpool

Ídolo do tetra em 1994, Taffarel deixou o cargo de preparador de goleiros do Liverpool, da Inglaterra. Em nota publicada nesta quarta-feira (02), o clube anunciou a saída do brasileiro e também do alemão Fabian Otte do departamento de treinadores da posição.

A saída de Taffarel acontece durante um processo de transição na chefia do setor. Ainda nesta quarta, o Liverpool confirmou o retorno de Xavi Valero, que assume como novo chefe dos preparadores de goleiros. Após sete anos, ele volta ao atual campeão da Premier League — antes, trabalhava no West Ham.

CONFIRA: Chelsea anuncia a contratação do atacante João Pedro

Taffarel chegou ao clube em 2021. Na época, o então técnico Jürgen Klopp destacou que o brasileiro cuidava e ajudava a desenvolver uma filosofia própria para os goleiros. Ídolo da Seleção Brasileira, ele fez parte da comissão técnica que venceu o Campeonato Inglês sob comando de Arne Slot, que assumiu a equipe na última temporada. Além do trabalho no Liverpool, Taffarel também acumulava a mesma função na Seleção Brasileira, atuando em ambos os times ao lado de Alisson.

Veja a nota completa do Liverpool:

“Fabian Otte e Claudio Taffarel estão se despedindo do departamento de goleiros dos Reds antes da próxima temporada. Todos no LFC agradecem a Fabian e Claudio pelas contribuições e desejam-lhes o melhor para o futuro”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.