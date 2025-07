Bastos, do Botafogo, comemora sucesso em cirurgia no joelho

Zagueiro do Botafogo, Bastos passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, nesta quarta-feira (2). Nas redes sociais, o defensor fez questão de ressaltar o sucesso do procedimento. O angolano, que teve pouco tempo em campo nesta temporada, estava com problemas no local recorrente. Ele até chegou a embarcar para os Estados Unidos, porém retornou antes da delegação alvinegra.

“Tudo correu bem, graças a Deus Elohim. Os meus agradecimentos a equipe médica que fez com que tudo fosse feito da melhor forma. Em seguida, a minha família que está sempre presente em todos os momentos. Mal posso esperar para voltar a fazer o que mais gosto”, escreveu o zagueiro.

Aos 34 anos, Bastos entrou em campo somente no jogo contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, quando o time ainda estava sob o comando do interino Carlos Leiria. Em Moça Bonita, o zagueiro angolano sofreu a primeira da sequência de três lesões no joelho e não retornou aos gramados.

Destaque em 2024, quando formou a melhor dupla do Brasil ao lado de Alexander Barboza, Bastos tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem.

Atualmente, o Botafogo conta com quatro zagueiros no elenco principal. Alexander Barboza e Jair formam a dupla de titulares. Além dos dois, David Ricardo e Kaio Fernando são opções no banco de reservas.

