Atlético recusa proposta de quase R$11 milhões de clube árabe por João Marcelo

O atacante João Marcelo, de 20 anos, recebeu uma proposta de quase R$11 milhões para deixar o Atlético Mineiro rumo aos Emirados Árabes Unidos. No entanto, o Galo preferiu manter o jogador no clube.

De acordo com o “ge”, a proposta seria de 2 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de R$10,9 milhões do Shabab Al-Ahli. Esse valor seria por 50% dos direitos econômicos do atleta. Aliás, o Atlético ficaria com 20% do jogador na negociação.

Dessa forma, o empresário de João Marcelo apresentou a proposta para a diretoria do Galo na segunda-feira (30), que preferiu manter o jogador no clube. Ele chegou em março deste ano no Galo e tem contrato até o fim de 2029.

Vale ressaltar, portanto, que o clube mineiro pagou aproximadamente 2,7 milhões ao Guarani para contar com o atacante. Aliás, o Galo tem 70% dos direitos econômicos do atacante. Afinal, 20% pertence ao jogador e os outros 10% são do Guarani.

Apesar do salário oferecido pelo clube árabe ser maior do que ele ganha atualmente no Atlético Mineiro, o jogador, staff e o Galo entendem que João Marcelo pode ter mais oportunidades e render valores mais altos no futuro. Até o momento, ele soma oito partidas e ainda não marcou nenhum gol.

