Lamine Yamal será o novo camisa 10 do Barcelona

Lamine Yamal tem apenas 17 anos, mas já mostrou que não é só mais uma promessa do futebol. Depois de duas temporadas se firmando no time principal, o Barcelona decidiu reconhecer sua importância em campo de forma simbólica e marcante. O jovem vai deixar a camisa 19 para trás e assumir a número 10, a mais icônica do clube.

A camisa 10 do Barça foi o número de Messi por 13 anos e, a partir de 13 de julho (dia em que Lamine Yamal completa 18 anos), será dele.

Depois da saída de Messi, a 10 passou para Ansu Fati, que não conseguiu corresponder, muito devido às lesões. Agora, o clube aposta em Yamal, que segue um caminho parecido com o do craque argentino. Messi também começou com a 30, usou a 19 e só depois herdou a 10, quando Ronaldinho foi para o Milan.

O Barcelona, inclusive, já se adiantou e começou a produzir camisas com o novo número. A imagem das peças prontas foi revelada em um vídeo publicado pelo jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’.

