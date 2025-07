Internacional faz oferta de quase R$ 22 milhões por capitão do Argentino Juniors

O Internacional sinalizou com uma proposta de 4 milhões de dólares (equivalente a R$ 21,8 milhões na cotação atual) ao Argentino Juniors por Alan Rodríguez. O uruguaio desempenha a função de segundo volante e é o capitão da equipe argentina. A tentativa do Colorado é para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta, segundo informação do jornalista Cesar Luis Merlo.

Importante ressaltar que o Argentino Juniors tem apenas 50% dos direitos econômicos de Alan Rodríguez e a outra metade tem o Boston River como proprietário. Contudo, ainda não há indícios de evolução nas tratativas. Em um primeiro momento, o desejo do clube argentino é receber uma quantia próxima aos 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,7 milhões na cotação atual).

Apesar disso, o Argentino Juniors não mostra postura irredutível para negociar o volante e está disposto a debater outros valores com o Inter. Mesmo que a preferência seja por atuar como segundo volante, Alan já atuou em posição mais avançada na equipe argentina. O vínculo do jogador tem duração até dezembro de 2027. Na atual temporada, Rodríguez disputou 16 jogos e marcou dois gols, além de ter anotado duas assistências.

Internacional se despede de promessa

O Inter não terá mais o meio-campista Gabriel Carvalho à disposição. O jogador, de 17 anos, chegou a se reapresentar com os demais companheiros e participou de atividades. Posteriormente, o atleta seguirá sua carreira no Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Ele já se despediu dos companheiros e viaja na próxima segunda-feira (7) para a Holanda, onde sua nova equipe realizará a pré-temporada.

Gabriel Carvalho poderá estrear pelo novo time apenas em agosto, quando completará 18 anos. O Internacional acertou a venda para o clube saudita nos últimos dias do ano passado por 16 milhões de dólares (R$ 99 milhões à época) fixos e mais 6 milhões de dólares (R$ 37 milhões à época) por bonificações em metas.

