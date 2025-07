Adversário do Fluminense, Al-Hilal se reforça com Hamdallah

Hamdallah chega como reforço do Al-Hilal para reta final do Mundial - (crédito: Foto: Divulgação / Al Hilal)

Com desfalques de peso para seu ataque nesta reta final de Mundial de Clubes, o Al-Hilal (SAU) anunciou nesta quarta-feira (2/7) a chegada do atacante Abderazzak Hamdallah, de 34 anos. O marroquino, que chega por empréstimo junto ao Al-Shabab (SAU), é simplesmente o terceiro maior artilheiro da história da Liga Saudita, com 150 gols.

Dessa forma, o jogador já se encontra nos Estados Unidos, onde se prepara para enfrentar ninguém menos que o Fluminense nas quartas de final do Mundial. A partida em questão é na sexta-feira (4/7), às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando.

LEIA MAIS: Confira a artilharia por nacionalidade no Mundial de Clubes

Ele chega para suprir as ausências dos atacantes Salem Al-Dawsari e Mitrovic, lesionados. O primeiro chegou a atuar nas três rodadas da fase de grupos, mas sofreu uma lesão no músculo posterior de uma das coxas, o que te tirará de ação por pelo menos quatro semanas. Mitrovic, porém, sequer estreou na competição por estar se recuperando de uma lesão muscular.

Três vezes artilheiro, Hamdallah é um atacante histórico na Liga Saudita. Afinal, chegou ao Al-Nassr em 2018/19 e logo anotou incríveis 49 gols em 35 partidas. Ficou por lá por mais duas temporadas e meia, antes de se mudar para o rival Al-Ittihad. Por lá, marcou 68 gols em 87 jogos, permanecendo por três anos (até 2023/24). Na última temporada, esteve no Al-Shabab, anotando 24 gols em 30 jogos e terminando em quarto lugar na artilharia do Sauditão. Ele marcou dois gols a mais que Mitrovic, artilheiro do Al-Hilal na edição passada.

