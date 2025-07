Cruzeiro x Defensa y Justicia, pela Vitória CUP: onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira (3), o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, pela 1ª rodada da Vitória Cup torneio amistoso internacional. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube, nos canais Itatiaia Esporte e Samuca TV.

Como chega o Cruzeiro

O torneio amistoso, realizado durante o recesso provocado pelo Mundial de Clubes, pode representar uma boa oportunidade para o técnico Leonardo Jardim. Afinal, ele terá tempo para realizar testes no elenco celeste e buscar respostas que ainda procura. Uma das prioridades está na zaga. O treinador português já solicitou a chegada de reforços, e, nesse contexto, nomes como Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, e Brayan Medina, do América de Cali, foram especulados. No entanto, o setor ofensivo segue sem novidades. Kaio Jorge, portanto, continua sendo a principal esperança de gols do time.

Como chega o Defensa y Justicia

Por sua vez, a equipe argentina sabe que enfrentará um adversário brasileiro em solo nacional, mas em campo neutro, já que o duelo será disputado no Espírito Santo. Comandado por Tobías Kohan, o time aposta na dupla de ataque formada por Osorio e Francisco González, jogadores com potencial para decidir a partida. Todavia, na primeira fase do Campeonato Argentino, o Defensa ocupa a décima colocação, com 19 pontos.

Vitória CUP

Contudo, além do Cruzeiro e do Defensa, o torneio contará com o Banfield, também da Argentina, e a Desportiva Ferroviária. Cada partida vai valer um troféu simbólico; em caso de empate, decisão por pênaltis. Para a Raposa, a série de amistosos serve como laboratório antes da retomada do Brasileirão, onde ocupa a vice-liderança, e também a disputa da Copa do Brasil.

CRUZEIRO X DEFENSA Y JUSTICIA-ARG

VITÓRIA CUP – 1.ª rodada

Data-Hora: 03/7/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

DEFENSA Y JUSTICIA: Enrique Bologna; Cannavo, Aguilera, Delgado, Soto; Julián Gutiérrez, Nicolás González, Julián Pérez; Gastón Togni, Andrés Osorio, Francisco González. Técnico: Tobías Kohan

