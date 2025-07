Flamengo deseja contratar camisa 9, enquanto Pedro quer mais espaço

Pedro passou em branco no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O atacante Pedro terminou o Mundial de Clubes como coadjuvante pelo Flamengo e ainda não conseguiu se encontrar dentro de campo após a grave lesão no joelho esquerdo. Além disso, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o clube gostaria de receber uma proposta para vender o jogador. Em caso de uma proposta, tende a negociar o atleta.

O atacante e clube, afinal, não vivem grande momento da relação. O jogador quer jogar mais, o técnico Filipe Luís prefere outro tipo de centroavante em seu estilo de jogo, e o diretor de futebol José Boto deseja buscar outro camisa 9 no mercado. Esta informação é do “ge”.

Voltando de um período de cerca de sete meses afastado dos gramados, Pedro voltou a mostrar o faro de gol. Em menos de 500 minutos em campo desde seu retorno, o atacante marcou cinco gols e deu duas assistências. Assim, ele embarcou para os Estados Unidos com alta expectativa. Entretanto, não foi o que aconteceu.

As maiores participações de Pedro no Mundial foram diante de Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos EUA, as duas vezes como titular. Contra os tunisianos, ele atuou por 64 minutos e outros 81 minutos diante dos americanos. Contudo, ele não foi um dos destaques.

Contra os gigantes europeus, Pedro entrou aos aos 46 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na fase de grupos. Na derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2, o camisa 9 não saiu do banco de reservas. Assim, ele deixou a competição sem balançar as redes.

Declaração gera insatisfação

No dia 22 de junho, José Boto declarou, ao jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, que gostaria de contratar o atacante Vlahovic, da Juventus. Isso irritou pessoas próximas do atacante Pedro e também já traz indícios de que procura um novo camisa 9.

Posteriormente, José Boto não citou a busca por centroavante e escolheu outras duas posições como prioridades do Flamengo no mercado: um camisa 10 para revezar com Arrascaeta e um atacante de lado.

Nota do Flamengo sobre Pedro

”O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada”, diz trecho do comunicado.

”Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira (2), o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública”

