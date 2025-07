Flamengo perde para Bragantino, mas segue no G8 do Brasileirão Sub-20

O Flamengo perdeu para o Bragantino por 2 a 1 nesta quarta-feira (2), fora de casa, em jogo pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Rubro-Negro desperdiçou a chance de se aproximar dos líderes no confronto direto, mas não perde posições e segue na zona de classificação. O Massa Bruta abriu 2 a 0 com Leles e Cauê. Iago descontou para o Flamengo, de pênalti.

Com o resultado, o Flamengo está com 26 pontos e na quinta colocação da tabela. A distância para o primeiro time fora do G8 é de três pontos, mas o Fla está seguro e não pode ser ultrapassado nesta rodada. Restam três jogos para o fim da primeira fase. Do outro lado, o Bragantino soma 35 pontos e assumiu a liderança provisória.

O Bragantino abriu o placar no início do segundo tempo. Leles aproveitou rebote do goleiro e marcou para o Massa Bruta. Minutos depois, Cauê ampliou para o time paulista. O Rubro-negro diminuiu aos 24 do segundo tempo, de pênalti.

A próxima rodada do Brasileirão Sub-20 será o clássico entre Flamengo e Botafogo. A partida será na próxima quinta-feira (10), às 18h, com mando do Rubro-Negro. Antes, no entanto, os Garotos do Ninho têm compromisso importante pela semifinal do Torneio OPG. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 para o Fluminense, os Meninos da Gávea, aliás, precisa de pelo menos uma vitória simples no jogo de sábado (5), às 10h, em Xerém.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.