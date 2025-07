Payet se despede do Vasco em publicação: ‘Até breve’

A história de Dimitri Payet com o Vasco já tinha chegado a um fim no último dia 9 de junho, quando o Cruz-Maltino anunciou a rescisão amigável com o francês. Mas, nesta quarta-feira (2/7), foi a vez de Dimi se despedir do Vasco e de sua torcida.

Através de sua conta no Instagram, o craque publicou, em português, um texto de seu adeus aos cruz-maltinos e ao Rio de Janeiro. No entanto, segundo o próprio, é apenas um “até breve”, mantendo suspense sobre o que quis dizer. Lesionado, o jogador voltou para a França na paralisação do futebol brasileiro para o Mundial e não teve um jogo de despedida.

LEIA MAIS: Vasco libera Loide Augusto dos treinos para resolver problemas familiares

Sua última aparição, aliás, foi em 16 de abril, em derrota por 2 a 1 para o Ceará, pela quarta rodada do Brasileirão. Na ocasião, Payet foi titular, mas saiu lesionado (joelho direito) no segundo tempo. As lesões e o tempo parado foram umas das marcas da passagem do craque de 38 anos pelo Brasil.

Payet chegou ao Vasco após ficar livre no mercado, em agosto de 2023, sendo recebido por mais de 5 mil torcedores no Galeão, aeroporto do Rio de Janeiro. Neste primeiro momento, marcou dois gols em 17 partidas, ajudando na permanência da equipe na Série A. Além disso, contribuiu com uma assistência. Já em 2024, seu auge. Foi um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca e ajudou o Vasco a voltar à semifinal da Copa do Brasil após 14 temporadas.

Assim, foram cinco gols e nove assistências em 41 partidas. Já em 2025, porém, virou reserva, sendo titular apenas quatro vezes. Anotou três assistências, mas não fez gol em seu último ano pelo clube. Ao todo, foram sete gols e 13 assistências em 75 jogos.

Confira o texto de despedida de Payet ao Vasco

“Eu passei a vida inteira ouvindo falarem da “cidade maravilhosa”. E o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim.

Quero agradecer ao Vasco e à sua torcida “maravilhosa”, a todos do clube que foram meus companheiros de todas as horas e aos jogadores com quem compartilhei momentos que ficarão para sempre.

Quero agradecer por todo apoio, por todo amor, por toda energia do Rio.

Este não é um adeus. É um até breve. A cidade que tem o Cristo de braços abertos está sempre pronta para receber de volta. E eu sinto que minha alma agora também é carioca.

Aqui é Vasco.

Dimitri.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.