Adversário do Flamengo no Mundial é preso em aeroporto na França

Menos de duas semanas após marcar o gol da vitória do Espérance, da Tunísia, contra o Los Angeles FC, no Mundial de Clubes, Youcef Belaili voltou às manchetes, mas desta vez por um motivo bem diferente. O atacante argelino foi preso nesta quarta-feira (2) no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O jogador também foi titular na estreia da equipe no torneio, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo.

De acordo com a ‘ESPN’, o incidente aconteceu durante um voo da Air France que fazia a rota entre os Estados Unidos e Argel, capital da Argélia. Belaili teria se recusado a colocar o cinto de segurança no filho de dois anos, contrariando as regras da companhia aérea.

A situação piorou quando a tripulação insistiu no cumprimento da norma. O jogador reagiu de forma agressiva e acabou sendo imobilizado pelos comissários. Ao desembarcar na França, foi entregue à polícia do aeroporto.

Belaili acabou sendo detido para prestar depoimento e, depois de algumas horas, teve sua liberação autorizada. Agora, aguarda para saber se terá um processo por desacato e descumprimento das regras de segurança em voo.

Nem o Espérance, nem o jogador comentaram o caso até agora. Por outro lado, a Air France confirmou o ocorrido e afirmou que está colaborando com as autoridades francesas.

