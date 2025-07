Atacante brasileiro, herói do Al-Hilal, é casado com namorada da adolescência

Marcos Leonardo, atacante do Al-Hilal,próximo adversário do Fluminense, tem em casa algumas das motivações para seguir como destaque no futebol. Isso porque o herói na vitória histórica sobre o Manchester City, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, busca forças na filha Antonella. O companheirismo de sua esposa, Thais Quintino, também estimula o brasileiro a continuar se dedicando.

A união do centroavante e da amada é longeva. Afinal, os dois estão juntos desde a adolescência, quando Marcos ainda era um jogador promissor da base do Santos. Ele conseguiu se firmar com atuações de destaque e despertou o interesse do futebol europeu. Assim, em janeiro do ano passado, o Peixe o vendeu para o Benfica, de Portugal.

Thaís acompanhou Leonardo na mudança para o Velho Continente, quando ainda namoravam. A amada chamou a atenção da mídia portuguesa, que a intitulou como “dona do coração” do atacante. A transferência para a Arábia Saudita não interferiu na performance do brasileiro.

Atacante manteve destaque após ida para o Al-Hilal

Na verdade, ele é o centroavante e brasileiro que mais gols marcou pelo mundo. O jogador, de 22 anos, acumula 28 gols em 42 partidas pelo Al-Hilal. Inclusive, a atuação marcante com dois gols contra o Manchester City, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, significou também uma premiação pessoal para o camisa 11.

Afinal, Marcos expôs que sua mãe permaneceu na UTI por mais de dois meses e precisava da ajuda de aparelhos para respirar. Assim, o jogador dedicou os dois gols a ela. Dois anos atrás, Thais passou por um momento difícil semelhante e contou com o suporte do atacante.

Na oportunidade, a esposa do centroavante perdeu a sua mãe, Katia, que era muito próxima ao genro. Inclusive, naquele período, Leonardo ofereceu um resultado positivo do Santos à sogra, que faleceu.

Thais costuma mostrar registros da sua rotina na Arábia Saudita nas redes sociais. Ela mora no país com o atacante, que frequentemente exalta a companheira nas postagens.

Por sinal, há um contraste, já que são raras as publicações de momentos de luxo. Neste cenário, a postura da companheira é mais discreta, mesmo a remuneração de Marcos girando em torno de R$ 3 milhões mensais.

