Bayern entra na disputa por Nico Williams e pressiona o Barcelona

O Bayern de Munique entrou forte na briga por Nico Williams e pode atrapalhar os planos do Barcelona. De acordo com informações da ‘Sky Sports’, o clube alemão ofereceu um salário anual de 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões) para convencer o atacante do Athletic Bilbao a jogar na Bundesliga.

LEIA MAIS: Lamine Yamal será o novo camisa 10 do Barcelona

O Barça já vinha tentando a contratação do jogador, depois de quase tê-lo fechado na temporada passada. Porém, Nico acabou voltando atrás e renovou com o Athletic. Nas últimas semanas, o clube catalão intensificou os contatos, com o diretor Deco indo até Ibiza para conversar pessoalmente com o atleta.

Mas as negociações seguem travadas. Isto porque o Athletic não abre mão da multa rescisória de 58 milhões de euros (cerca de R$ 372 milhões). Além disso, o jogador quer garantias de que poderá ser inscrito sem problemas na LaLiga, algo que gerou dor de cabeça para o clube em reforços recentes, como Dani Olmo.

Com o Bayern agora na jogada e uma proposta salarial muito acima do que o Barça pode oferecer, fica a expectativa de Nico ter um novo rumo na carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.