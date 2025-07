Com ‘brasileiros’, Fifa divulga seleção das oitavas do Mundial

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (2/7) a seleção das oitavas de final do Mundial de Clubes. Com direito a dois jogadores de times brasileiros, o time consta com 11 atletas, espalhados, assim, numa formação 4-2-4.

A equipe começa, afinal, com o goleiro Bono, do Al-Hilal (SAU), que, apesar de sofrer três gols, realizou incríveis dez defesas, estabelecendo um recorde na atual edição. Os sauditas avançaram num épico 4 a 3 sobre o Manchester City (ING). A lateral-direita fica a cargo, então, de Reece James, que ajudou o Chelsea (ING) a fazer 4 a 1 no Benfica (POR).

Já a dupla de zaga conta com um dos “brasileiros” citados. Thiago Silva, do Fluminense, e Koulibaly, do Al-Hilal. O defensor tricolor, afinal, ajudou na vitória por 2 a 0 sobre a Inter (ITA). A zaga é fechada, então, por Hakimi como lateral-esquerdo. O ala do PSG (FRA) marcou na goleada por 4 a 0 sobre o Inter Miami (EUA), que eliminou o time de Messi.

Adiante, Richard Ríos, do Palmeiras, é outro representante de equipe brasileira. O colombiano foi importante na vitória do Verdão em cima do Botafogo (1 a 0). Ele faz companhia a João Neves, também do PSG – outro que marcou dois gols nas oitavas. Dessa forma, Palmer, do Chelsea, abre o ataque na ponta direita.

Gonzalo García é o ponta esquerda. Afinal, o centroavante do Real Madrid (ESP) fez o gol único da vitória por 1 a 0 sobre a Juventus (ITA). Já a dupla de ataque vem da Bundesliga. Kane, que marcou dois gols no 4 a 2 do Bayern (ALE) sobre o Flamengo, e, por fim, Guirassy, do Dortmund (ALE). O guineense também marcou duas vezes, em vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey (MEX).

Confira a seleção das oitavas do Mundial pela Fifa

Goleiro: Bono (Al-Hilal)

LD: Reece James (Chelsea)

Zag. dir.: Thiago Silva (Fluminense)

Zag. esq.: Koulibaly (Al-Hilal)

LE: Hakimi (PSG)

Vol. dir.: João Neves (PSG)

Vol. esq.: Richard Ríos (Palmeiras)

PD: Cole Palmer (Chelsea)

PE: Gonzalo García (Real Madrid)

Ata. dir.: Harry Kane (Bayern)

Ata. esq.: Serhou Guirassy (Dortmund)

