Flamengo recebe propostas de clubes da Arábia Saudita por Juninho

O Flamengo recebeu propostas do Al-Riyadh e do Najran SC, ambos da Arábia Saudita, pelo atacante Juninho. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, os clubes buscam ter o jogador por empréstimo, com boa compensação financeira para o Rubro-Negro.

Juninho vê uma saída com bons olhos. Porém, representantes do jogador acreditam que a negociação com o Flamengo não será fácil. A diretoria ainda avalia as condições, mas não tem pressa para tomar uma decisão e ainda conta com o jogador em seus planos, já que a contratação do jogador foi um pedido do técnico Filipe Luís.

Juninho foi a primeira contratação da atual diretoria do Flamengo após assumir o clube em janeiro. O atacante, que estava no Qarabag, do Azerbaijão, custou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) aos cofres do Rubro-Negro.

Desde que chegou ao Flamengo, Juninho não conseguiu corresponder e atuou em apenas 22 jogos na temporada, com dois gols marcados. No Mundial de Clubes, ele jogou apenas nove minutos contra o Los Angeles FC.

