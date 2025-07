Com Willian Arão, Santos treina em dois períodos visando à retomada do Brasileirão

Arão treinou pela primeira vez com bola no Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos treinou em dois períodos no CT Rei Pelé nesta quarta-feira (2) e teve duas novidades. Afinal, os reforços Igor Vinícius e Willian Arão participaram pela primeira vez das atividades com os companheiros.

Na primeira parte, realizada pela manhã, os atletas fizeram um treino técnico, com movimentação e toque de bola, comandado por Cléber Xavier. Em seguida, já à tarde, o elenco realizou exercícios na academia, seguindo cronograma de preparação física em dias de atividades em dois períodos.

O treino ainda teve a presença de três atletas da Fúria, da Kings League Brasil, time no qual Neymar é presidente. De acordo com o Santos, o meia Jeffinho e os atacantes Lipão e Leleti farão um intercâmbio de uma semana com o plantel alvinegro.

Nesta quinta-feira (3), o Santos volta a treinar pela manhã. Contudo, na sexta (4), os jogadores terão mais uma vez atividades em dois períodos. No sábado (5), novamente pela manhã.

O próximo embate do Peixe é contra o Palmeiras, ainda sem data definida por conta da participação do rival no Mundial de Clubes. A partida pode ser remarcada a depender da evolução do Alviverde na competição. O Brasileirão voltará no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho.

Em seguida, o Santos encara o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), do dia 16. Inicialmente, o jogo será realizado na Vila Belmiro.

O Peixe ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com três vitórias, dois empates e sete derrotas em 12 rodadas já disputadas até o momento.

