Brasiliense vence etapa da FRECA e se credencia como destaque na base

O Brasil está recuperando o protagonismo no mundo do automobilismo e não apenas com nomes como Gabriel Bortoleto na F1 e Rafael Câmara na F3. Talento do Distrito Federal, Pedro Clerot conquistou a primeira vitória da temporada de 2025 na Fórmula Regional Europeia da Alpine (FRECA) e se credenciou ainda mais como um dos destaques da categoria, famosa por ser um celeiro para o desenvolvimento de jovens pilotos.

Nascido em Brasília, o garoto de 17 anos começou no kart em 2016, ainda aos 9 anos, e começou a conquistar bons resultados. Anos depois, desbravou os carros de fórmula e empilhou títulos da Fórmula Delta (2021) e da Fórmula 4 brasileira (2022) até migrar para a Europa, onde já competiu na F4 espanhola e atualmente corre na FRECA pela equipe Van Amersfoort Racing.

O primeiro resultado na categoria em 2025 foi o quarto e o quinto lugar na etapa de Misano. Depois, passou em branco em Spa-Francorchamps, na Bélgica. O melhor desempenho foi na terceira parada, no circuito de Zandvoort, na Holanda, quando o jovem foi dominante, fez duas pole positions, terminou em segundo na primeira corrida e venceu de ponta a ponta na segunda prova.

Com os pódios, Clerot subiu para a quinta colocação no campeonato, com 65 pontos, 18 atrás do líder Freddie Slater. Restam ainda outras sete etapas para decidir o campeão, com o próximo passo sendo neste fim de semana, na Hungria, com uma corrida sábado (5/7) e outra domingo (6/7).

“Estou muito animado para Hungaroring. É uma pista técnica, que exige bastante concentração, e venho me preparando muito com treinos físicos e simulador. O fim de semana na Holanda foi muito especial e me deu ainda mais confiança para seguir lutando pelas primeiras posições”, disse Pedro.

O Brasil é o atual campeão da FRECA, com Rafa Câmara em 2024, além de ter ficado com o troféu em 2020 com Gianluca Petecof. A categoria também é marcada por ter contado com joias ao longo dos anos, casos de Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli (atualmente na Fórmula 1 pela Mercedes), Franco Colapinto (da Alpine) e Isack Hadjar (da RB).