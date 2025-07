Supercomputador aponta Palmeiras e Fluminense como azarões no Mundial da Fifa

Gianni Infantino, presidente da Fifa - (crédito: Foto: Saeed Khan/AFP via Getty Images)

Uma nova análise de dados apontou os favoritos no Mundial de Clubes da Fifa. O supercomputador da Opta colocou o Chelsea como o principal candidato. O time inglês tem 26,8% de chance de título mundial. Para os times brasileiros, no entanto, as probabilidades são bem mais baixas.

Nos duelos das quartas, o Palmeiras tem apenas 25,2% de chance. Seu adversário, o Chelsea, possui 74,8% de favoritismo para avançar. Já o Fluminense, por sua vez, tem 40,2% de chance de classificação. O Al-Hilal, seu rival, aparece com 59,8% de probabilidade de ir à semifinal.

Nos outros confrontos, o Real Madrid tem 59,7% de chance contra 40,3% do Borussia Dortmund. O duelo mais equilibrado envolve o Paris Saint-Germain, com 57,7% de favoritismo. O seu adversário na fase, o Bayern de Munique, tem 42,3% de chance.

Na corrida pela taça, o PSG segue o Chelsea com 24,9% de chance. Depois vêm Real Madrid (16,9%), Bayern (14,8%) e Dortmund (7,6%). O Al-Hilal (4,3%), o Palmeiras (3%) e o Fluminense (1,5%) fecham a lista.

Aparentemente, mais uma vez, as previsões iniciais deixam escapar um fator fundamental no futebol: sua grande imprevisibilidade.

