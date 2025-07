Clube saudita prepara oferta de até R$ 384 milhões por Mateo Retegui, da Atalanta

Mateo Retegui foi artilheiro da última temporada do Campeonato Italiano com 25 gols - (crédito: Foto: Divulgação)

O Al Qadsiah, da Arábia Saudita, prepara uma proposta milionária para contratar Mateo Retegui, atacante da Atalanta e da seleção da Itália. De acordo com a imprensa italiana, a oferta deve ser feita nos próximos dias e pode chegar a 50 ou até 60 milhões de euros (R$ 320 ou R$ 384 milhões). Após receber negativas de outros jogadores como Moise Kean, Riccardo Orsolini e Jonathan David, o clube saudita voltou suas atenções para Retegui, que foi artilheiro da última temporada do Campeonato Italiano com 25 gols.

Essa não é a primeira tentativa do Al Qadsiah de contratar uma estrela europeia. No ano passado, o clube chegou perto de tirar Paulo Dybala da Roma, mas não teve sucesso. Agora, parece decidido a fechar com um reforço de peso para o ataque.

A Atalanta ainda não comentou oficialmente sobre a possível negociação, mas dificilmente vai ignorar uma proposta tão alta.

Retegui, de 26 anos, chegou ao time de Bérgamo no início da temporada passada, vindo do Genoa, e rapidamente virou titular e destaque da equipe. Dessa maneira, ele despertou o interesse de diversos clubes.

Se a transferência se confirmar, será mais um passo na estratégia da liga saudita de atrair nomes de destaque do futebol europeu.

