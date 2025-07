Promessa do basquete realiza camp de treinamento para jovens em Brasília

Patrick Otey é uma das joias do Brasil no basquete e fará evento no DF para treinar com outros talentos candangos - (crédito: Maurício Fonteles/Divulgação)

Tradição nos Estados Unidos, os “camps” de basquete também chegaram ao Distrito Federal. Estrela em ascensão na terra do Tio Sam, o jovem Patrick Otey fará um evento de treinamento e desenvolvimento de talentos candangos na bola laranja, de sexta-feira (4/7) a domingo (6/7), no ginásio SMU do Clube do Exército, para trazer as quadras da capital os costumes americanos da modalidade.

O Patrick Otey Basketball Camp, como foi intitulado, terá a presença do jogador e do treinador Euler Ximenes, uma dos responsáveis pela preparação de Gui Santos, único representante do Brasil na NBA. Serão treinamentos intensivos, jogos dirigidos e metodologia de elite. O evento também conta com a colaboração da Overtime Elite (OTE), uma das principais ligas de basquete infanto-juvenil do mundo, que sorteará brindes aos participantes.

Nascido nos Estados Unidos, filho de mãe brasiliense e pai estadunidense, Patrick é uma das joias do Brasil no basquete, convocado para as seleções de base do país. O garoto será presença ativa nos três dias de evento, assim como na primeira edição, em 2023.

As inscrições foram esgotadas e mais de 80 atletas irão participar. Mais informações sobre o Patrick Otey Basketabell Camp estão disponíveis na página oficial do evento.