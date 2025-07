Barcelona mira destaque da Inter de Milão na última Champions

Dumfries em ação com a camisa da Inter de Milão no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O Barcelona tem analisado o nome de Denzel Dumfries como possível reforço para a próxima temporada. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, o clube catalão demonstrou interesse no lateral-direito nos últimos meses. O jogador holandês, de 29 anos, tem uma cláusula de saída de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), valor considerado viável no mercado europeu.

LEIA MAIS: Luis Suárez decide deixar o Inter Miami no fim de 2025

Dumfries se destacou contra o próprio Barça nas semifinais da última Champions, quando marcou dois gols e deu três assistências nos confrontos entre Inter de Milão e Barcelona. Dessa maneira, o latera foi o principal nome da eliminatória que garantiu uma vaga na decisão.

Na temporada passada, ele teve seu melhor desempenho desde que chegou à Itália. Ao todo foram 11 gols e 5 assistências em 47 partidas sob o comando do técnico Simone Inzaghi, hoje no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Enquanto tenta destravar outras negociações, como a de Nico Williams, o Barça segue atento a oportunidades com bom custo-benefício.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.