Botafogo goleia o Grêmio e se recupera no Brasileirão Sub-20

Após duas derrotas em série, o Botafogo se recuperou, não tomou conhecimento do Grêmio e, assim, superou o Tricolor dos Pampas com um placar expressivo diante da chuva que castigava o Estádio Nilton Santos. O Glorioso fez 4 a 0, nesta quarta-feira (23), no Colosso do Subúrbio, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela rodada 16 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Na próxima rodada tem Flamengo e Botafogo. A bola rola na quinta (10), no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, com mando do clube da Lagoa Rodrigo de Freitas. Já o Grêmio recebe o Athletico-PR, na quarta (9), no Hélio Dourado.

Com o resultado, o Botafogo segue, então, sonhando com o G8, zona que permite o acesso às quartas de final. O Alvinegro soma 22 pontos e ocupa a 11ª colocação. Já o Grêmio, com 17, ficou no 15º posto do Brasileirão da categoria.

Valle e Yarlen, ambos de pênalti, colocaram o Mais Tradicional em vantagem, antes do intervalo. O segundo jogador, aliás, ainda quase marca um golaço do meio de campo. O Botafogo seguiu ofensivo e criando chances na etapa final. Até Jean, contra, meter o terceiro. No fim, Matheusinho acertou um lindo míssil e fechou a conta.

